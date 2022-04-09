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Hamsik: "Her saniye şampiyonluğa daha çok yaklaşıyoruz"

#Trabzonspor#Gaziantep FK#Futbol
Hamsik: Her saniye şampiyonluğa daha çok yaklaşıyoruz

Trabzonsporlu futbolcular Marek Hamsik ve Vitor Hugo, 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından konuştu.

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Kazanamamalarına rağmen şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıklarını belirten Marek Hamsik, Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Bugün 11'de olmak benim için çok mutluluk verici bir durumdu. Belki kazanamadık ama her an, her saniye şampiyonluğa daha çok yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Formasına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Vitor Hugo, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Benim için sezonu kapattı dediler ama benim kafama koyduğum şey; 'mutlaka geri döneceğim ve çok erken döneceğim' düşüncesiydi. Bugün beklentimiz kesinlikle galip gelmekti. Rakibimizi de kutlamamız gerekir. İç saha avantajını kullanmak istediler" dedi.

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#Trabzonspor#Gaziantep FK#Futbol

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