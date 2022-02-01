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Trabzonspor'da Kouassi ve Hamsik sevinci!

#Trabzonspor#Marek Hamsik#Jean Evrard Kouassi
Trabzonsporda Kouassi ve Hamsik sevinci

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24üncü haftasında Kasımpaşa ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da, çalışmalar devam ediyor. Afrika Uluslar Kupasından dönen Jean Evrard Kouassi ile ağrıları nedeniyle dinlenen Marek Hamsik bordo-mavililerin bugünkü idmanına katıldı.

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Ligin zirvesindeki Trabzonspor, şampiyonluk yarışında puan farkını korumak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlamaya hazırlanan bordo-mavililer, bugün yapılan idmanda maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30da antrenman yapan bordo-mavili ekip, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5e 2 çalışması yaptı. Geniş alan oyunlarıyla süren antrenman mini turnuvayla tamamlandı.

KOUASSI DÖNDÜ

Trabzonspor'a imza attıktan sonra ülkesini temsilen Afrika Uluslar Kupasına katılan Jean Evrard Kouassi, Fildişi Sahili'nin elenmesinden sonra kente dönüş yaptı. Yeni transfer, sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün yapılan Kasımpaşa maçı hazırlıklarına katılarak takım arkadaşlarıyla çalıştı. Bordo-mavililerde ayrıca, ağrıları nedeniyle bir süredir dinlenen Marek Hamsik salonda, Abdülkadir Ömür ile Anders Trondsen ise takımdan ayrı çalıştı. Covid-19 karantinası Cuma gününe kadar sürecek olan Bakasetas ile sakatlığı bulunan Fode Koita ise bugünkü idmana katılmadı.

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Trabzonspor, 5 Şubat Cumartesi günü Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Trabzonsporda Kouassi ve Hamsik sevinci

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#Trabzonspor#Marek Hamsik#Jean Evrard Kouassi

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