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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 16:23,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

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Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
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Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara uygulanan 10'uncu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 10'uncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadesi kullanıldı.

Trabzonsporda koronavirüs testleri negatif çıktı

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