Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Umut Bozok: Sakat numarası yaptığımı düşündüler

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Bordo mavililerde kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki golcü Umut Bozok, L'Equipe'e açıklamalar yaptı.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılmayı hak etmediğini, sakat olduğunu ve Konyaspor'a gönderilmek istediğini söyleyen Bozok çarpıcı açıklamalar yaptı.

İŞTE UMUT BOZUK'UN AÇIKLAMALARI:

"Ben asla böyle biri değilim! Bunu ima etmeleri beni incitti. Başka bir kulübe, oynamadan neden gitmek isteyeyim? Noel tatili için beş günlük iznimi, Rennes'deki ailemin yanına gitmek için kullandım ve eski Lorient doktoruma danışmak için fırsat buldum. Bana başlangıçta kasık fıtığı teşhisi konuldu. Ağrının tam olarak nerede olduğunu asla bilemezsiniz. Bir gün iyileşir, diğer gün kötüleşir. Trabzonspor'a döndüğümde, bunu yöneticilere açıkladım, bana yine de inanmadılar. Daha sonra toparladım ve antrenör de takıma dönmemi istiyordu ama Galatasaray maçı öncesinde sportif direktör beni aradı ve dışı kaldığımı söyledi. Anlam veremedim.'

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"GECİKMELER TÜRK OYUNCULAR İÇİN HER ZAMAN BİR SORUN OLMUŞTUR"

"Trabzonspor'da iyi bir sözleşmeye sahip olduğum doğru. Ancak Türk olarak kabul edildiğim için Türk Lirası ile ödeme alıyorum. İmzaladığımda, 1 euro 19 TL'ydi, bugün ise 1 euro 33 TL. Ödemelerin aralıklı olması aslında endişe verici değil. Bazen üç aylık ödemeyi bir haftada alıyorsun. Diğer zamanlarda ise beş ay gecikme olabiliyor, geçen sezon olduğu gibi. Şu anda iki aylık gecikme var. Bu gecikmeler Türk oyuncular için her zaman bir sorun olmuştur. Buraya imza atarken bunu biliyordum, bu yüzden pek rahatsız etmiyor bu durum beni. Para aslında en önemli şey değil."

"ABDULLAH AVCI GELİNCE KULÜBEYE GEÇTİM"

"2022 yılında Trabzonspor'a geldiğimde her şey yolundaydı. Abdullah Avcı ile o dönem oynadım ve goller attım. Ancak, benim ardımdan Maxi Gomez'i transfer ettiler ve süre alamamaya başladım. Süper Lig'de gol kralı oldum Milli takıma seçildim. Dolayısıyla önemli oyuncu statüsüne sahip olacağımı düşünüyordum. Ancak öyle olmadı. Abdullah Avcı'nın yerine Nenad Bjelica, geçince tekrar şans bulmaya başladım. Takımın genel performansı gibi ben de olağanüstü değildim, sonrasında Bjelica da görevden alındı zaten. Abdullah Avcı geri döndü ve ben tekrar yedek kulübesinin yolunu tuttum, sonra da tamamen kadrodan çıkarıldım."

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"KULÜP, BENİM SAKAT OLMADIĞIMI DÜŞÜNDÜ"

"Kasım ayında Abdullah Avcı ile bir görüşmemiz oldu. Bakış açısını bana anlattı ve kafasında Paul Onuachu ve Enis Destan'ın arkasında 3. golcü konumunda olduğumu söyledi. Saygı duyuyorum bu kararına ama takımı tekrar devraldığında bazı ağrılarım vardı ve yeniden yerimi kazanmak için kendimi biraz zorladım. Fakat sakatlandım ve tedavi olmam gerekti. Kulüp, benim sakat olmadığımı ve bir sonraki kulübümü düşündüğüm için sakat numarası yaptığımı düşündü."

"AKADEMİDE ANTRENMAN YAPIYORUM"

"Türkiye'de Fransa'dan farklı bir durum var. Bir oyuncu profesyonellerle aynı olanaklardan yararlanıyorsa, bir kulüp onu sezon boyunca kadro dışı bırakabilir. Bir fizyoterapist, bir duş ve bir antrenörüm var. Bugün üçüncü haftama giriyorum. Akademide antrenman yapıyorum ve artık yalnızım, çünkü Abdülkadir Ömur, 1 Şubat'ta Hull City'e transfer oldu."