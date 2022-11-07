Trabzonspor'da iki yıldız cezalı duruma düştü!

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Trabzonspor, altın değerinde 2 puan kaybettiği Arabam.com Konyaspor maçında 2 önemli fire verdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sarı kart gören Anastasios Bakasetas ile Trezeguet, cezalı duruma düştü.

İki futbolcu, 11 Kasım Cuma günü deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek. Konuk Konyaspor’da da Uche İkpeazu 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

BAKASETAS YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Trabzonspor'un formda ismi Anastasios Bakasetas, dünü de boş geçmedi. Maçın 14. dakikasında penaltıdan topu ağlara gönderen Yunan futbolcu, bu sezon 26 resmi maçta 12 gole ulaştı. Hafta içi Avrupa Ligi’nde Ferençvaroş karşısında attığı gollle 3 puanı getiren Bakasetas, ligde üç hafta sonra fileleri havalandırdı. Avrupa Ligi’ndeki tüm grup maçlarında gol atan veya asist yapan Bakasetas Süper Lig’de ise son 7 karşılaşmanın 5’ini boş geçmedi.

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VAR DEVREYE GİRDİ

Trabzonspor ile Konyaspor’un mücadelesi bu sezon VAR’ın skora en çok etki ettiği maçlardan biri oldu.

13. dakikada Konyaspor ceza alanında Adil ile Trezeguet arasında yaşanan ikili mücadelede Trabzonsporlular penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük ‘Devam’ dedi. Daha sonra VAR masasındaki Koray Gençerler’in tavsiyesi üzerine pozisyonu monitörden izleyen Küçük, penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Bakasetas, bordo mavilileri 1-0 öne geçiren golü attı.

BARTRA'NIN ELİNİ TESPİT ETTİ

87. dakikada Konyaspor ceza sahasında Uğurcan-Bartra mücadelesinde Zorbay Küçük üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR’da görevli Koray Gençerler’in tavsiyesi sonrası pozisyonu monitörden izleyen Küçük, Bartra’nın topa elle müdahale ettiğini tespit edip penaltıyı iptal etti