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GeriFutbol Trabzonspor'da Hatayspor maçı öncesi Hugo cezalı, Ekuban şüpheli
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.04.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Hatayspor maçı öncesi Hugo cezalı, Ekuban şüpheli

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Trabzonspor'da Hatayspor maçı öncesi Hugo cezalı, Ekuban şüpheli

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Son 3 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, rakibini yenerek hem galibiyet özlemine son vermeyi hem de çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Karadeniz ekibi, ligde 58 puanla 4. sırada yer alıyor. 

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Yunus Mallı ve Anders Trondsen ile kart cezalısı Vitor Hugo, takımda yer alamayacak. Dünkü çalışmaya katılamayan ve salonda tedavisi yapılan Caleb Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

 

Trabzonsporda Hatayspor maçı öncesi Hugo cezalı, Ekuban şüpheli

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