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Trabzonspor'da flaş Bakasetas gelişmesi! Adana Demirspor maçına iddaa oynayanların %53'ü...

#Misli.Com#İddaa#Trabzonspor Adana Demirspor
Trabzonsporda flaş Bakasetas gelişmesi Adana Demirspor maçına iddaa oynayanların %53ü...

Süper Lig'in yenilgisiz lideri Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Adana Demirspor'la kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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TRABZONSPOR

Ligde oynadığı son 7 maçı kazanan, sezon başından bu yana yenilgisiz olarak ilerleyen tek takım olan "lider" Trabzonspor'da; Gervinho, Erce Kardeşler, Djaniny ve Anders Trondsen sakat.

Dorukhan Toköz'den sağ bekte istediği verimi alan TD Abdullah Avcı, orijini aynı bölge olan Bruno Peres'i Trondsen yerine Adana Demirspor karşısında sol bekte oynatacak.

Djaniny'nin yokluğunda hücum merkezinde Andreas Cornelius, sağ kanatta Abdülkadir Ömür forma giyecek.

Forvet hattını tamamlayan son isim Anthony Nwakaeme olacak. Nwakaeme son 4 maçta 4 gol katkısı (1 gol - 3 asist) yaptı.

Son 2 lig maçını pas geçen Tasos Bakasetas da ilk 11'e dönüyor! Orta alanda "Siopis, Bakasetas & Hamsik" üçlüsünü izleyeceğiz...

ADANA DEMİRSPOR

Sezona Samet Aybaba ile başlayıp 4. hafta koltuğu Vincenzo Montella'ya emanet eden Adana Demirspor, son 3 lig maçının 2'sinde gol yemeyip 7 puan toplayarak 10. sıraya kadar tırmandı.

Francis Ezeh hastalığı, Younes Belhanda ise sakatlığı nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı.

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Son haftalarda "Akintola, Yunus & Vargas" hattı önünde Britt Assombalonga ile oynayan Montella, bir kez daha Mario Balotelli'yi kenarda bekletebilir.

İtalyan yıldız geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyememişti. O maçtan önceki 3 karşılaşmayı da boş geçmişti. Beşiktaş maçında sonradan oyuna girip 1 gol ve 1 asistle ortalığı kasıp kavurduğu hala hafızalarımızda...

Orta sahada direnci "Sinan & Stambouli" ikilisi yüksek tutmaya çalışacak. Gökhan İnler ve Lucas Castro'nun ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonsporda flaş Bakasetas gelişmesi Adana Demirspor maçına iddaa oynayanların %53ü...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un ligde oynadığı son 4 maç "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Adana Demirspor'un deplasmanda oynadığı son 5 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik.

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Trabzonspor ile Adana Demirspor'u karşı karşıya getirecek Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Trabzonspor kazanır" tercihine 1,59 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,68'den oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,50 iken Misli.com'da 1,59!

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%53'lük kesim yenilgisiz lider Trabzonspor'dan, Adana Demirspor karşısında da galibiyet bekliyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

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Trabzonsporda flaş Bakasetas gelişmesi Adana Demirspor maçına iddaa oynayanların %53ü...

Adana Demirspor'un aykırı yıldızı Mario Balotelli, maç esnasında Instagram'da gol sevincini paylaşmıştı...

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#Misli.Com#İddaa#Trabzonspor Adana Demirspor

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