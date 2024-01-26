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Trabzonspor'da Filip Benkovic'in son durumu belli oldu

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#Trabzonspor#Anadolu Kulüpleri#Filip Benkovic
Trabzonsporda Filip Benkovicin son durumu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 16:36

Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor’da, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen  Hırvat savunmacı Filip Benkovic’in sol üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği açıklandı.

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Süper Lig’in 22’nci haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu.

Benkovic, mücadelenin ikinci yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi.

Bordo-mavili ekipten Hırvat stoperin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. 

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Benkovic'in bugün yapılan muayenesi ve MR görüntülenmesi sonucunda sol üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Anadolu Kulüpleri#Filip Benkovic

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