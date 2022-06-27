Trabzonspor'da Egemen Korkmaz teknik ekipten ayrıldı! Sebebi...

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2021-2022 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor’da bugün başlayacak yeni sezon hazırlıklarında teknik ekipte fire yaşandı. Bir dönem Trabzonspor’da forma giyen ve şampiyonluk sezonunda Abdullah Avcı’nın ekibinde yer alan yardımcı antrenör Egemen Korkmaz ekipten ayrıldı.

AVCI KALMAYA İKNA EDEMEDİ

Sezonun bitiminde ayrılması gündeme gelen Korkmaz'ı takımda kalması için ikna etmeye çalışan Abdullah Avcı’nın çabaları da yetersiz kaldı. Ailevi nedenlerle ayrılık kararı alan Korkmaz, yeni sezon hazırlıklarının başlangıcı olarak bugün saat 18.00’de yapılacak ilk idmana katılmayacak.

BAKASETAS, KORKMAZ İÇİN VEDA MESAJI PAYLAŞTI

Korkmaz’ın ayrılığı üzerine Trabzonsporlu Bakasetas, eski antrenörü için veda mesajı yayımladı. Egemen Korkmaz’a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda eden Anastasios Bakasetas, “Harika kişi, fantastik karakter. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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ANTRENÖRLÜK KARİYERİNİN İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI

Futbolculuk kariyerinde 2007-2008 sezonunda Trabzonspor’a transfer olan ve 3 sezon bordo-mavili formayı terleten Korkmaz, 2019’da kariyerini noktaladı. İlk antrenörlük tecrübesini Denizlispor’da Mehmet Özdilek’in yardımcısı olarak yapan Korkmaz, sonrasında yine Özdilek’in ekibinde Erzurumspor’da görev aldı. Abdullah Avcı ile birlikte 2020 yılında Trabzonspor’da göreve başlayan Korkmaz, hocalık kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadığı bordo-mavili takıma bugün itibarıyla veda etti.