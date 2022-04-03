Trabzonspor'da Cornelius, Beşiktaş'a attığı golü anlattı

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Attığı golle ilgili konuşan Cornelius, "Hocamız topu arkadaşlarıma servis etmemi istedi. Sıkıntı yaşadığımız maçlarda bunu yaparız. Ben de elimden geleni yaptım. Arkada 3'lü oynayan takımlara karşı arkaya sarkmaya çalışırım. Hüseyin Türkmen ile göz göze geldik ve bana harika bir top attı." açıklamasını yaptı.

Stefano Denswil ise "Beşiktaş ilk dakikalarda zorluklar çıkardı. Onlar daha iyi başladı ama dengeyi yakaladık. Sonrasında istediğimiz oyunu oynadık. Son dokunuşlarda eksik kaldık. Andreas Cornelius girdikten sonra hepimizi mutlu etti. Rakibimiz golü buldu ama 10 kişi kaldı. Sonuna kadar golü aradık ama olmadı. Böyle maçlarda kaybetmemek de önemli." dedi.