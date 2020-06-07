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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 18:28,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, futbolcular ve aileleri yemekte buluştu

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Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, futbolcular ve aileleri yemekte buluştu
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Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcular ve aileleri, kulübün düzenlediği yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yemek organizasyonu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde akşam antrenmanı öncesinde düzenlendi.

Organizasyonda Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörler, takım personeli ve futbolcular ile aileleri hoşça vakit geçirdi

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