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Haber Giriş: 08.10.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Başakşehir maçının hazırlıkları devam ediyor

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Trabzonspor'da Başakşehir maçının hazırlıkları devam ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan çalışmaya milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.

Bordo-mavililer günün ilk antrenmanında dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonsporda Başakşehir maçının hazırlıkları devam ediyor

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