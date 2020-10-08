İHA
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Trabzonspor'da Başakşehir maçının hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan çalışmaya milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.
Bordo-mavililer günün ilk antrenmanında dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.
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