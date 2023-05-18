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Trabzonspor'da Bartra ve Trezeguet'den Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalar

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#Trabzonspor#Bartra#Trezeguet
Trabzonsporda Bartra ve Trezeguetden Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 22:52

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Trabzonspor'da Trezeguet ve Bartra maçı değerlendirdi.

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Marc Bartra'nın sözleri şu şekilde:

İlk yarı istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. İki pozisyon bulduk, atsaydık en azından berabere olacaktı. Fenerbahçe'yi yenebilirdik. İkinci yarı daha iyiydik ama ikinci golü yedik. Fenerbahçe bulduğu pozisyonları attı, biz atamadık. Biz de net fırsatları kaçırdık. Yeni bir teknik ekibimiz var. Yeni bir sistemle oynamaya çalışıyoruz. Her yenilik zaman gerektirir. Hocamız antrenmanlarda bizi çalıştırıyor. Birbirimizi tanımaya başladık. Hedefimiz yok gibi ama kendimiz için oynayacağız. Mücadele edeceğiz.

"NE DİYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Trezeguet'nin sözleri ise şöyle:

Ne söyleyeceğimiz bilmiyorum, çok üzgünüm. Kaybettiğinizde gol atmanız bir şeyi değiştirmiyor. Daha iyiye gideceğimizi umuyorum. İnşallah daha iyi oluruz

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#Trabzonspor#Bartra#Trezeguet

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