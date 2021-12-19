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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeni yönetimi belirledi

#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Yönetim Kurulu
Trabzonsporda Ahmet Ağaoğlu yeni yönetimi belirledi

Trabzonspor’da 78’inci Olağan Genel Kurul’da yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu görev dağılımı yaptı. Trabzonspor’un yeni Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Genel Sekreteri ise Ömer Sağıroğlu oldu.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 78’inci Olağan Genel Kurul’da seçilen yönetim kurulunda görevleri belirledi. Medical Park Stadyumu’nda dün gerçekleşen Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu görev dağılımı yaptı.

Trabzonspor’un yeni Asbaşkanı Ertuğrul Doğan olurken Ömer Sağıroğlu Kulüp Genel Sekreteri sorumluluğunu üstlendi. Başkan yardımcıları ise Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan ve Zeyyat Kafkas olarak belirlendi.

Trabzonspor’un 47’nci yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan: Ahmet Ali Ağaoğlu

Asbaşkan: Ertuğrul Doğan

Genel Sekreter: Ömer Sağıroğlu

Başkan Yardımcısı-Kurumlarla İlişkiler Sorumlusu: Müminhan Bilgin

Başkan Yardımcısı-Yatırım, Finans ve Ticari Ürünler Sorumlusu: Yalçın Orhan

Başkan Yardımcısı-Genel Sayman ve Mali İşler Sorumlusu: Zeyyat Kafkas

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Sağlık Kurulu Başkanı: Kibar Yaşar Güven

Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Medya İletişim Sorumlusu: Serdar Ekrem Şirin

Yerel İdareler ve Yatırımlar Sorumlusu: Zafer Göktaş

Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuki İşler Sorumlusu: Kemal Ertürk

İnşaat, Tesisler ve Stadyum Sorumlusu: Ali Haydar Gedikli

Dış İlişkiler Sorumlusu: Esat Emanet

Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu: Faruk Hacıhaliloğlu

Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu: Şemsetdin Hancı

Amatör Branşlar Sorumlusu: Sami Karaman

YEDEK ÜYELER

İnşaat, Tesisler Stadyum: Lokman Sadıklar

Pazarlama: Ertuğ Özarman

Amatör Branşlar: Coşkun Öztürk

Sağlık Kurulu: Ahmet Beşir

Vahap Öztel

İbrahim Tüfekçi

İbrahim Aydın

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#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Yönetim Kurulu

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