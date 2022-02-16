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Abdullah Avcı'yı sıkıntı sardı! Hamsik sahalara dönünce...

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Marek Hamsik
Abdullah Avcıyı sıkıntı sardı Hamsik sahalara dönünce...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı tatlı bir sıkıntı sardı. Rekabetin üst düzeyde olduğu bordo-mavili takımda Hamsik'in sahalara dönmesiyle birlikte Avcı, gözünü yıldızlara çevirdi.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor müsabakasını kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Son yıllarda rakibi karşısında şanssızlığını kırmak isteyen bordo-mavilileri zor bir haftaya girerken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yapacağı tercihler ise merakla bekleniyor.

Avcı, şansızlığı kırmak istiyor

Trabzonspor'un başına geçtiği günden itibaren Karadeniz ekibinin çehresini değiştiren ve zirveye taşıyan Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başına geçmesinin ardından galibiyet alamadığı Alanyaspor karşısında bu kez kazanmak istiyor. 10 Kasım 2020'de iş başı yapan deneyimli çalıştırıcı Trabzonspor'un başında iki kez karşılaştığı rakibi karşısında evinde 3-1'lik mağlubiyet ve 1-1'lik beraberlik elde etti. 7 Kasım 2020'de deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından takımın başına geçen Avcı, Karadeniz ekibiyle ilk Alanya deplasmanına çıkacak.

Tatlı sıkıntı

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Marek Hamsik'in sakatlığının ardından yeniden sahalara dönmesiyle birlikte, Slovak yıldızı yeniden ilk on bire dahil etmek isteyen Abdullah Avcı'yı tatlı bir sıkıntı sardı. Rekabetin üst düzeyde olduğu bordo-mavili takımda deneyimli çalıştırıcı gözünü yıldız oyuncularına çevirirken, yerli kuralı nedeniyle de yapacağı tercihlere antrenmanlarda oyuncuların performanslarına ve analizlerine bakarak karar verecek.

Hamsik'in ilk on birde başlaması halinde format değişecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanan takımın performansından memnun kalırken, topu daha çok ayağında tutma isteği de ağır basıyor. Konyaspor maçında cezası nedeniyle oynamayan Peres'in dönüşü, Hamsik'in iyileşmesi, yerli kuralıyla birlikte son haftalarda ilk on birde kendine yer bulan oyuncular noktasında karar verecek olan deneyimli çalıştırıcının rakibe göre oyuncu tercihlerinde bulunması da ön planda.

Uğurcan Çakır, Dorukhan ve Abdulkadir Ömür

Yerli kuralı nedeniyle Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz ve Abdulkadir Ömür'ün Alanyaspor karşısında sahada olması beklenirken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Peres, Hamsik, Siopis ve Bakesetas arasında tercihte bulunacak.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Marek Hamsik

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