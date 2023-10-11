Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcıları belli oldu! Nenad Bjelica'ya 2 taksitli tazminat

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Trabzonspor ile ilk döneminde şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, bordo mavililerle ikinci dönemini yaşamaya hazırlanırken tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarının belli olduğu öne sürüldü.

YENİ EKİBİ BELLİ OLDU

61 Saat'in haberine göre; Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Özerk Tufan, Atilla Gayberi ve Mesut Kabahasanoglu yer alacak.

PERŞEMBE GÜNÜ İDMANDA

Abdullah Avcı ve ekibinin perşembe günü yapılacak antrenmanda takımın başında olması bekleniyor.

BJELİCA’YA 2 TAKSİTLİ TAZMİNAT

Yıllık 1.6 milyon Euro kazanan ve 2024-25 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Hırvat teknik adam ilk başta Trabzonspor’dan alacağının tamamını, yani 3.2 milyon Euro istedi.

Uzun süren pazarlıkların ardından yönetim Bjelica’yı sadece bu sezonki maaşına ikna etti.

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Buna göre Trabzonspor, Bjelica’nın bu yılki maaşından almadığı kısmı iki taksitte ödeyecek.