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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcıları belli oldu! Nenad Bjelica'ya 2 taksitli tazminat

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#Futbol#Abdullah Avcı#Trabzonspor
Trabzonsporda Abdullah Avcının yardımcıları belli oldu Nenad Bjelicaya 2 taksitli tazminat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 19:15

Trabzonspor'da kötü gidişat sonrası Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile yollar ayrılırken takımın başına bir kez daha Abdullah Avcı geliyor. 

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Trabzonspor ile ilk döneminde şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, bordo mavililerle ikinci dönemini yaşamaya hazırlanırken tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarının belli olduğu öne sürüldü.

YENİ EKİBİ BELLİ OLDU

61 Saat'in haberine göre; Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Özerk Tufan, Atilla Gayberi ve Mesut Kabahasanoglu yer alacak.

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PERŞEMBE GÜNÜ İDMANDA

Abdullah Avcı ve ekibinin perşembe günü yapılacak antrenmanda takımın başında olması bekleniyor.

BJELİCA’YA 2 TAKSİTLİ TAZMİNAT

Yıllık 1.6 milyon Euro kazanan ve 2024-25 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Hırvat teknik adam ilk başta Trabzonspor’dan alacağının tamamını, yani 3.2 milyon Euro istedi.

Uzun süren pazarlıkların ardından yönetim Bjelica’yı sadece bu sezonki maaşına ikna etti.

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Buna göre Trabzonspor, Bjelica’nın bu yılki maaşından almadığı kısmı iki taksitte ödeyecek.

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#Futbol#Abdullah Avcı#Trabzonspor

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