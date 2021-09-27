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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan kırmızı kart tepkisi

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Alanyaspor
Trabzonsporda Abdullah Avcıdan kırmızı kart tepkisi

Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor ile 10 kişi tamamladığı maçta 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyuncularıma bu reaksiyonu verdikleri için teşekkür ediyorum. 11'e 10 oyunu domine ettiler." dedi.

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Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta da 10 kişi oynadıklarını ve bu karşılaşmaya yıpranarak geldiklerini belirtti.
Geçen hafta uzatmalarla birlikte 90 dakika 10 kişi oynadıklarını anımsatan Avcı, "Alanyaspor maçına hem fiziksel hem zihinsel olarak iyi hazırlandık. Özellikle çözüm noktalarıyla ilgili çalışmalarımızı yaptık." diye konuştu.

Avcı, oyunun tamamen kendi istedikleri gibi geliştiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Rakip, 4-4-2 beklerken 4-5-1 sistemiyle oynadı. Biz buna karşı da opsiyonlarımızı 1 gün önce çalışmıştık. Hem topa sahip olduk hem de özellikle ilk 10-15 dakikayı doğru oynadık ama biraz saha dağılımımızda, pasın şiddetinde, hareketlilikte problem vardı. Yine de rakibe pozisyon vermiyorduk. İlk yarı rakip bizim ceza sahamızda daha rahat hareket etti. Daha çabuk, sert, agresif olabilirdik oralarda. Uğurcan, çok net kurtardı, bir tane de gol yedik. Ardından duran toptan gol bulduk."

İlk yarıda çok basit sarı kart ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

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"Hocalarla iletişime açığım. Yanlış bir şey olmasın diye pozisyonları da teyit edip itiraz etmeye çalışıyorum. Geçen haftaki net kırmızı karttı. Bugün ikinci sarı kart hiç değildi. Bu kadar kırılmayı takım 2 haftadır yaşıyorsa ve tekrar ayağa kalkıyorsa, oyuncuları tebrik etmek lazım.11'e 10 rakibe pozisyon vermeden girdiğimiz pozisyonlar var. Oyunda geri dönmek için her türlü hamleyi yaptık. Oyuncular da bu anlamda çok doğru reaksiyonlar verdi."

Avcı, topun oyunda daha fazla kalmasından ve az konuşulmasından yana olduğunu da vurgulayarak, "Ben iletişimimi doğru yapmaya çalışıyorum. Herkes konuşuyor, bunun aynası var, fotoğrafı var. Bunu yönetenler lütfen nasıl yapılması gerektiğinin kararını saha içinde versinler çünkü onlar hakimler. Oyuncularıma bu reaksiyonu verdikleri için teşekkür ediyorum. 11'e 10 oyunu domine ettiler. Kazanamadık ama bu bir yarış. Daha 7. haftadayız. Rakipler de kaybediyor, kazanıyor. Önemli olan isteğimiz, arzumuz ve baskılı oyunu devam ettirmek." şeklinde konuştu.

Oyuna sonradan dahil olan genç stoper Ahmetcan Kaplan ile ilgili olarak da Abdullah Avcı, "Ahmetcan iyi hazırlanıyor, iyi çalışıyor. Trabzonspor'umuzun geleceklerinden bir tanesi olacak inşallah. Yatırım yaptığımız oyunculardan biri. Bugün çok olgun oyun oynadı. Ahmetcan'ı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Avcı, "Kayserispor maçında da kırmızı kart bekliyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, şunları söyledi:

"Öyle bir beklentim yok ama son 2 haftada bu kırılmaları çok kolay yaşıyoruz. Geçen hafta yüzde yüz haklıydı hakem. Ancak bugünkü çok kolaydı. Umarım 11'e 11 devam ederiz. Antrenmanlarda bazen 11'e 10'da çalışma yapacağız herhalde. Bunu yapmak da gerekiyor. Oyunun içinde bunlar var. Şu anda puan ortalamasında doğru gidiyoruz. Cumartesi günü Kayserispor maçını kazanarak milli
takım arasına girersek, hiçbir kaybımız olmadan yolumuza devam etmiş oluruz."

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Alanyaspor