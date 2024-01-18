Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Bakasetas açıklaması

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Manisa FK'yı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Yoğun trafik bizim için devam ediyor. İki takım da rotasyonlu oynadı. Belki oyunu daha önce koparabilirdik. Kazanmak önemliydi. Oyun içinde formasyon değişikliği yaptık. Kazanmak önemliydi. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Manisa FK'ya başarılar diliyorum" dedi.



"Çok net bilmiyorum"



Abdulkadir Ömür ve Umut Bozok'un çeşitli sebeplerden ötürü antrenmanlarda olmadıklarını belirten Avcı, "Bu konuda çok net bilgilere sahip değilim. Konuşup daha net bilgilere sahip olacağımı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



"Bakasetas ile ilgili net bir şey önüme gelmedi"



Bakasetas ile Trabzonspor'a hemen hemen aynı dönemlerde geldiklerini belirten Avcı, "Trabzonspor aynı dönemlerde geldik. Çok güzel hikayeler yaşadık. Bakasetas, son ana kadar her şeyini sahaya yansıtan bir oyuncu. Şu an itibarıyla bir dedikodu var. Dün takımla beraber antrenmanlara katıldı. Yarın da bizimle birlikte olacak. Hafta sonuyla ilgili konuşacağız. Transferi gerçekleşir, gerçekleşmez bilemiyorum. Transferi gerçekleşse daha son ana kadar her şeyini verebilen bir oyuncu. Gerçekleştiği zaman düşüncelerimi net bir şekilde söyleyebilirim. Bu çok konuşuluyor ama şu an itibarıyla benim önüme gelen net bir şey yok" ifadelerini kullandı.