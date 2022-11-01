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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesi uzatıldı! İşte yeni maaşı...

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#Trabzonspor#Abdülkadir Ömür#Yeni Sözleşme
Trabzonsporda Abdülkadir Ömürün sözleşmesi uzatıldı İşte yeni maaşı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 09:13

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Djaniny’nin ardından Abdülkadir Ömür’ün de kontratı uzatıldı. 2027’ye kadar mukavelesi yenilenen genç yıldızın maaşına ciddi bir iyileştirme yapıldı.

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İç transferde yaklaşık 1.5 ay önce önemli bir operasyona imza atan ve kaptan Uğurcan Çakır, Djaniny Semedo, Serkan Asan, Taha Tepe ile Kağan’ın kontratlarını uzatan Trabzonspor , Abdülkadir Ömür’le de anlaşma sağladı.

Fanatik'in haberine göre; 23 yaşındaki futbolcunun 2025’te bitecek olan sözleşmesi, 2027 yılına kadar yenilendi. Abdülkadir’in 9 milyon TL’lik senelik ücretinin de yaklaşık 2’ye katlandığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 7 gol, 4 asistlik performans ortaya koyan başarılı futbolcu, bu sezon şu ana kadar beklentilerin altında kalmış durumda.

Hiç pazarlık yapmadı

Yeni sözleşmenin ardından Abdülkadir Ömür’ün performansında pozitif yönde bir değişim yaşanması bekleniyor. Milli futbolcunun kontrat görüşmeleri sürecinde Trabzonspor’a herhangi bir şart koşmadığı ve menajerine ‘Kulüp ne diyorsa kabul et’ şeklinde talimat verdiği öğrenildi.

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#Trabzonspor#Abdülkadir Ömür#Yeni Sözleşme

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