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Trabzonspor'da 6, Yeni Malatyaspor'da 4 eksik! Bu maça iddaa oynayanların %45'i...

#Misli.Com#İddaa#Trabzon Malatya
Trabzonsporda 6, Yeni Malatyasporda 4 eksik Bu maça iddaa oynayanların %45i...

Ligde sezonun ilk yarısını 7 puan farkla lider kapatan Trabzonspor, ideal ilk 11'indeki 4 önemli isimden faydalanamayacak olan Yeni Malatyaspor'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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TRABZONSPOR

Sezonun ilk bölümünü en yakın rakibi Konyaspor'un 7 puan önünde ve tek yenilgiyle tamamlayan Trabzonspor, ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yapıp serbest statüdeki Jean Kouassi ve Başakşehir'den Edin Vişça'yı kadrosuna kattı.

Kouassi milli takımda, olmasaydı da Vişça ile birlikte bu hafta forma giymeleri zaten mümkün olmayacaktı. Ara transfer dönemi 12 Ocak 2022'de başlayacak.

Bordo-mavili ekipte 6 isim sakat!

Serkan Asan, Edgar IE, Vitor Hugo, Gervinho, Djaniny ve Anders Trondsen ikinci yarının ilk maçında arkadaşlarını yalnız bırakacak.

TD Abdullah Avcı sakatlıktan çıkan Anthony Nwakaeme için de maç saatini bekleyecek.

Orta alanda "Dorukhan, Hamsik, Bakasetas" üçlüsünü izleyeceğiz. Kanatlarda Abdülkadir Ömür ve Fode Koita oynayacak. En ileride Andreas Cornelius görev yapacak.

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YENİ MALATYASPOR

Sezona İrfan Buz'la başlayıp sonrasında Marius Sumudica'yla devam eden Yeni Malatyaspor, Rumen çalıştırıcı ile çıktığı ilk 2 maçı kazanmıştı fakat üst üste 9 maç 3 puana hasret kalarak ilk devreyi noktaladı.

3-1-4-2 ile gelen 2 maçta 6 puan sonrası arka arkaya 3 maç "sıfır" çekince birçok taktik deneyen ancak başarılı olamayan Sumudica, son olarak Fenerbahçe karşısında 4-2-3-1 ile sahaya çıkmıştı. Semih Kaya'yı sağ bekte, Sadık Çiftpınar'ı stoperde izlemiştik.

Sol bek Oussama Haddadi (18 maç), orta alanın önemli isimlerinden Didier Ndong (16 maç) ve santrfor Benjamin Tetteh (15 maç - 6 gol), Afrika Uluslar Kupası'na gitti. As stoper Wallace da sakat.

Gole en yakın ismin Kubilay Kanatsızkuş olması bekleniyor. Arkasında "Mallan, Adem Büyük & Chouiar" üçlüsünü izleyebiliriz.

Savunmadaki eksikler sonrası Semih, Sadık'ın yanında oynar. Sağda Mustafa Eskihellaç, solda Karim Hafez görürüz.

Trabzonsporda 6, Yeni Malatyasporda 4 eksik Bu maça iddaa oynayanların %45i...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son 3 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Yeni Malatyaspor'un Sumudica yönetiminde çıktığı 6 deplasman maçının tamamı "2.5 ALT" bitti.

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SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'u karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Trabzonspor kazanır" tercihine 1,24 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,31'den oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,63 iken Misli.com'da 1,72!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

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%45'lik kesim ligdeki son 5 deplasman maçında golü olmayan Yeni Malatyaspor karşısında bordo-mavili ekipten 3 puan bekliyor...

%13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Trabzonsporda 6, Yeni Malatyasporda 4 eksik Bu maça iddaa oynayanların %45i...

Beşiktaş'tan ayrılıp Trabzonspor'a gelen Dorukhan Toköz'ün imza törenini hatırlayalım...

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#Misli.Com#İddaa#Trabzon Malatya

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