Trabzonspor'da 35 puana Alexander Sörloth katkısı!
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, çarpıcı bir istatistiğe imza attı.
Beşiktaş ağlarında deplasmanda 2 kez havalandıran Alexander Sörloth bu sezon forma giydiği 22 karşılaşmanın 15’inde 19 gol atarak takımına zirve yarışında büyük katkı sağladı.
Ligde 45 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Sörloth’un gol attığı 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alarak 35 puan topladı.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle