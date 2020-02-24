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GeriFutbol Trabzonspor'da 35 puana Alexander Sörloth katkısı!
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Futbol
Haber Giriş: 24.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da 35 puana Alexander Sörloth katkısı!

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Trabzonspor'da 35 puana Alexander Sörloth katkısı!
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Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

Beşiktaş ağlarında deplasmanda 2 kez havalandıran Alexander Sörloth bu sezon forma giydiği 22 karşılaşmanın 15’inde 19 gol atarak takımına zirve yarışında büyük katkı sağladı.

Ligde 45 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Sörloth’un gol attığı 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alarak 35 puan topladı.

Trabzonsporda 35 puana Alexander Sörloth katkısı

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