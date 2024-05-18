Trabzonspor'da 2 eksik, Başakşehir'e Pelkas'tan müjde! Muhtemel 11'ler, iddaa oranları, hakem istatistikleri...

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BAŞAKŞEHİR

Süper Lig'de son 5 haftayı firesiz atlatan Başakşehir, 58 puanla 4. sırada yer alıyor.

Sakatlığını atlatan Dimitrios Pelkas, hafta arası takımla çalıştı.

Yunan "10 numara" 6 maçta 8 gol katkısı (3 gol - 5 asist) yaptığı bir dönemden sonra Sivasspor maçını kaçırmıştı. İlk 11'e dönebilir.

Kanatlarda Deniz Türüç ve Davidson, en ilerde Krzysztof Piatek izleyeceğiz.

Stoperde "Ousseynou Ba & Jerome Opoku" forma giyecek. Eldivenler Muhammed Şengezer'de olacak.

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da ise Mahmoud Trezegeut sakat, Nicolas Pepe deplasman kafilesinde yer almadı.

Cezasını (sarı kart) tamamlayan Berat Özdemir kadroya dönüyor.

Ligde 61 puanla 3. sıradalar. Önümüzdeki hafta arası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la oynayacaklar.

Nijeryalı forvet Paul Onuachu sakatlıktan döndükten sonra 3 lig maçına 5 gol sığdırdı, kupada da 1 kez tabela yaptı.

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İstanbulspor'u 3-0 yendikleri maçta gollerin tamamında asistler Edin Vişça'dan gelmişti.

Hem Onuachu hem de Vişça formda.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4'ünü kazandı. (1 beraberlik)

- Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 4 lig maçı hem "KG VAR" oldu, hem de "2.5 ÜST" bitti.

- Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, bu sezon 18 resmi karşılaşmada düdük çaldı. (82 sarı kart - 6 kırmızı kart - 8 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu!

%28'lik kesim ligdeki son 5 maçını kazanan Başakşehir'den bir galibiyet daha bekliyor...

%13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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ARŞİV - Başakşehir'in Yunan "10 numarası" Dimitrios Pelkas'ın PAOK günleri! Hatırlayalım...