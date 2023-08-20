Trabzonspor'a Trezeguet'den kötü haber! Kaburgasında kırık...

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Trabzonspor, dün gece oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında sakatlanan Trezeguet hakkında bilgi verdi.

İşte Trabzonspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, “Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezeguet’nin Acıbadem Maslak Hastanesi’nde yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.