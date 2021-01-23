İHA
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Trabzonspor’a transfer olan Berat Ayberk Özdemir eski takımına karşı
Gençlerbirliği'nden ara transfer döneminde Trabzonspor'a giden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, eski takımına karşı sahaya çıktı.
Trabzonspor'un ara transfer Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Berat Ayberk, bordo-mavili formayla ilk kez 11'de forma şansı buldu.
Özdemir ayrıca eski takımına karşı da ilk kez sahaya çıktı.
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