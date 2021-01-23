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GeriFutbol Trabzonspor’a transfer olan Berat Ayberk Özdemir eski takımına karşı
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

Trabzonspor’a transfer olan Berat Ayberk Özdemir eski takımına karşı

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Trabzonspor’a transfer olan Berat Ayberk Özdemir eski takımına karşı
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Gençlerbirliği'nden ara transfer döneminde Trabzonspor'a giden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, eski takımına karşı sahaya çıktı.

Trabzonspor'un ara transfer Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Berat Ayberk, bordo-mavili formayla ilk kez 11'de forma şansı buldu.

Özdemir ayrıca eski takımına karşı da ilk kez sahaya çıktı.

Trabzonspor’a transfer olan Berat Ayberk Özdemir eski takımına karşı

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