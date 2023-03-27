Trabzonspor yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, olağanüstü genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevlerini belirledi. Dün gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Ertuğrul Doğan, kongre sonrasında yönetimiyle ilk toplantısını yaptı. Toplantıda alınan karara göre Trabzonspor'un yeni asbaşkanı Zeyyat Kafkas olurken, genel sekreterlik görevi Kemal Ertürk'e verildi. Ertuğrul Doğanın başkan yardımcıları ise Serkan Kılıç, Ali Haydar Gedikli, Faruk Hacıhaliloğlu, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral ve Yahya Karahasan oldu.



Trabzonspor’un 48’nci yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oldu:



Başkan: Ertuğrul Doğan



Asbaşkan: Zeyyat Kafkas



Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Serkan Kılıç



Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Ali Haydar Gedikli



Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Faruk Hacıhaliloğlu



Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Nevzat Kaya



Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Taner Fikret Saral



Başkan yardımcısı- dış ilişkiler sorumlusu: Yahya Karahasan



Genel sekreter ve hukuki işler sorumlusu: Kemal Ertürk



Genel sekreter yardımcısı-Amatör branşlar sorumlusu: Derviş Köz



Genel sayman: Sami Karaman



Sağlık kurulu başkanı: Ahmet Beşir



Pazarlama ve strateji: İbrahim Şahinkaya



Tesisleri inşaat ve stadyum sorumlusu: Coşkun Öztürk



Proje ve sponsorluklar: Birhan Emre Yazıcı



İdari işler: Ceyhun Eskici



Tesisler ve stat yardımcısı: Hüseyin Ekşi



Yurt dışı organizasyon: İmdat Yılmaz



Ticari ürünler: Fatih Solak



Hukuki işler yardımcısı: Selim Burak Özdemir



Mali sayman yardımcısı: Mustafa Atmaca



Amatör branşlar yardımcısı: Ali Beyazlı