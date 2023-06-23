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Trabzonspor yeni sezon fomalarını tanıttı! Duygusal film...

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Forma#Bize Her Yer Trabzon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 19:16

Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Yayınlanan tanıtım filminde dünyanın dört bir yanından Trabzonsporlu taraftarlara da yer verildi. Belgesel tadındaki tanıtım filminin teması ise "Bize Her Yer Trabzon" oldu.

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Trabzonspor, yeni sezon formalarını tanıttığı bir tanıtım belgeseli yayınladı. Forma tanıtımı için hazırlanan video sosyal medyada büyük ses getirirken, bordo-mavili ekibin formaları da taraftarlar tarafından beğenildi.

Videoda, dünyanın dört bir yanında yer alan Trabzonspor taraftarları, takıma duydukları bağlılıktan bahsetti. Tanıtım belgeselinde ABD, Finlandiya, Güney Afrika ve Tayland'da bulunan taraftarlar bulundu.

Dünyanın farklı bölgelerindeki Trabzonsporlu taraftarları konu alan mini belgeselde yeni sezon formaları bu kişilere bir kutu içerisinde hediye olarak sunuluyor.

Belgeselin teması ise #BizeHerYerTrabzon oldu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Uzaklarda yaşadığın için hasret ne demek en iyi sen bilirsin" yazılı bir tweet paylaşmıştı.

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Üretim konusunda İspanyol markası Joma ile anlaşan Trabzonspor'un, gelecek sezonki formaları 961 TL'den satışa sunacağı öğrenildi.

İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları

Trabzonspor yeni sezon fomalarını tanıttı Duygusal film...

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#Trabzonspor#Forma#Bize Her Yer Trabzon

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