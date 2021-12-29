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Trabzonspor, YABPA'yı 5 golle geçti

#Kadın Futbol Süper Ligi#Trabzonspor#Yabancılar Pazarı Spor
Trabzonspor, YABPAyı 5 golle geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 3. hafta maçında deplasmanda İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor’u 5-1 yenen Trabzonspor, ligdeki ilk puanlarını aldı.

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İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor ile Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, İlkadım Suni Çim Saha'da karşılaştı.

Ali Berkay Gündoğdu, Nurdan Köseoğlu ve Bayram Samancı hakem üçlüsünün yönettiği maça İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Zeynep Koyun, Ayşenur Mercan, Nehir Zeytünlü, Ece Tilbe, Arzu Şimşek, Güleser Selvi, Gamze Ekici, Gülçin Güloğlu, Havvanur Bakı, Ebru Atıcı ve Zeliha Giden 11’i ile çıktı.

Misafir takım Trabzonspor ise karşılaşmaya Göknur Güleryüz, Şule Mutlucan, Marie Kong, Rose Bella, Rabia Demir, Setora Takaboeva, İrem yılmaz, Ayşe Taslak, Arife Şentürk, Kamila Zaripova ve Doly Djiatio 11’i ile çıktı.

Trabzonspor, YABPAyı 5 golle geçti

Trabzonspor karşılaşmanın 2. dakikasında Rose Bella’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor’da Gamze Ekici 24. dakikada penaltıdan kaydettiği golle maça eşitliği getirdi. 28. dakikada İrem Yılmaz, Trabzonspor’u bir kez daha öne geçirdi. Trabzonspor'da Doly Djiatio 35. ve 68. dakikada attığı gollerle farkı 3’e çıkardı. Maçtaki son sözü ise 90. dakikada İrem Yılmaz söyledi ve Trabzonspor’un sahadan 5-1 üstün ayrılmasını sağladı.

Trabzonspor’da oyuna sonradan Feyza Akdağ, Damla Kurt ve Berra Bayraktar dahil oldu. İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor’da ise Kübra Özsoy ve Burcu Yıldız oyuna sonradan giren isimler oldu.

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Bu sonucun ardından İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor 1 puanda kalırken, Trabzonspor ise puanını 3’e yükseltti.

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