Trabzonspor, Tottenham'dan Danny Rose'u transfer etmek istiyor
Trabzonspor'un Tottenham forması giyen İngiliz sol bek Danny Rose'u transfer etmek istediği iddia edildi.
İngiliz Sky Sports'un haberine göre; Trabzonspor, Tottenham'ın sol beki Danny Rose'u transfer etmek istiyor. Danny Rose, 2009'dan bu yana Tottenham forması giyiyor.
30 yaşındaki İngiliz oyuncu daha önce kiralık olarak Watford, Peterborough, Bristol City, Sunderland ve Newcastle United formalarını giydi.
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