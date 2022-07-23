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Trabzonspor 0-3 Torino (Maçın özeti)

#Trabzonspor#Torino#Trabzonspor Hazırlık Maçı
Trabzonspor 0-3 Torino (Maçın özeti)

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor Torino ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 3-0'lık skorla kaybetti.

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Trabzonspor ile Torino hazırlık maçında kozlarını paylaştı.

Avusturya'da oynanan mücadeleyi Torino 3-0'lık skorla kazandı.

Mücadelenin 20. dakikasında Radonjic ile öne geçen Serie A ekibi, 22. dakikada Radonjic ile bir gol daha buldu.

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Seck sahneye çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Berat, Hamsik, Bakasetas, Visca, Trezequet, Cornelius

Torino: Berisha; Djidji, Zima, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Lukic; Seck, Radonjic

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#Trabzonspor#Torino#Trabzonspor Hazırlık Maçı

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