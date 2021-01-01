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Haber Giriş: 01.01.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Tigres'den Guido Pizarro'yu istiyor

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Trabzonspor, Tigres'den Guido Pizarro'yu istiyor
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Orta saha arayışını sürdüren Trabzonspor, Tigres forması giyen Guido Pizarro'nun peşine düştü. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Arjantinli oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Gündemine birçok orta saha oyuncusunu alan Bordo-Mavililer'de listeye yeni bir yıldız isim daha eklendi. Karadeniz Fırtınası, Meksika temsilcisi Tigres'te forma giyen 30 yaşındaki Arjantinli ön libero Guido Pizarro'nun peşinde.

Kulübüyle sözleşmesi Haziran'da bitecek olan Pizarro ile menajerler aracılığıyla temasa geçen Trabzon ilk görüşmede olumlu yanıt aldı. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. 

Avrupa'da Sevilla'da forma giyen yıldız oyuncu güçlü fiziğinin yanı sıra bitirici paslarıyla tanınıyor. Abdullah Avcı da onun alınmasında oldukça ısrarcı. (Takvim)

Trabzonspor, Tigresden Guido Pizarroyu istiyor

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