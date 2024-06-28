Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan transfer mesajı: 'Sayı vermeyeyim ama yoğun şekilde devam ediyoruz'

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Transfer sürecine hareketli başlayan Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları bugün saat 10:30’da gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık idmanda, bordo mavili oyuncular düz koşu ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanda milli takımda bulunan oyuncular katılmazken, yeni transferler de çalışmalarda yer aldı.

“DAHA İYİ OLACAĞIMIZIN MESAJLARI VAR”

Antrenman öncesi konuşan Abdullah Avcı, yeni transferleri değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trabzonspor’un kamp öncesi gelen yeni transferlerin adaptasyonun iyi olduğunu ve fiziksel olarak hazır gelmiş durumda olduklarını belirten Abdullah Avcı, “Buradaki çalışmalar, son dönemde en iyi çalışma ortamımız var. Antrenmanın temposu, şiddeti son derece iyi, yukarı doğru gidiyor. Gelen yeni transferlerin adaptasyonu iyi, fiziksel olarak iyi gelmiş durumdalar. Artık bugünün oyuncusu verdiğin programı yazın tatilinde de uygulayarak hareket ediyor. Onun için şu an itibariyle iyi gözüküyor, katılımlarla beraber daha iyi olacağımızın mesajları var şu an itibariyle ama Temmuz’un 25’i itibariyle başlayacak Avrupa Kupası maceramıza en iyi şekilde o güne kadar hazır olmak istiyoruz” diye konuştu.

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“TRABZONSPOR TARAFTARININ ARZULADIĞI, KEYİF ALDIĞI, ALKIŞLADIĞI BİR TAKIM OLACAĞIZ”

Antrenmanda oyuncuların ve teknik heyetin enerjisinin yüksek olduğunu kaydeden Avcı, “Geçen seneden bu senenin hazırlığını bir yandan yaparken geçen sene bir yandan da koyduğumuz hedeflerde yarışmaya devam ettik ve bunun birçoğunu da geçen sene gerçekleştirdik. Bazı bölgelerde hamle yapamamamıza rağmen ama elimizdeki mevcutla en iyisini yapmaya çalıştık. Bugün itibariyle geldiğimiz noktada sene başında bugünden baktığında ortalama 55 maç programı gözüküyor önümüzde. Bunun Avrupa Kupalarında 12 maç tekabül ederse, ligle beraber, Türkiye Kupası, Milli Takıma giden oyuncular onun için kadro kalitesi ve rekabetinin daha zenginliğinin daha üst seviyede olması gerekiyor. Bu mesajı verirken bunu daha evvelden Trabzonspor’un zaten genetiğinde olan bir düşüncedir. Bu oyun felsefesidir. Ve bunu zaman zaman da özellikle başarılı olduğumuz dönemlerde uygulamış bir takımdır. Bunun şiddetini hızını biraz daha artırmaya çalışıyoruz. Hem temaslı biraz evvel dediğim gibi oyun, daha çok yardımcı koşuların olduğu, bugün topa değmeyen oyuncunun daha değerli olduğu, bir kişinin değil artık 2-3 kişinin açacağı alanların daha fazla olduğu ki bunu Avrupa Şampiyonasında çok net görebiliyoruz, yukarıya doğru şu an itibariyle gidiyor. Antrenmandaki hem oyuncunun hem teknik heyetin enerjisi son derece yüksek. Umarım Macaristan kampı da buna doğru cevaplar verecek. Eksiklerimiz tamamlandığında Trabzonspor taraftarının istediği, arzuladığı, keyif aldığı, alkışladığı bir takım olacağız inşallah” dedi.

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“MİLLİ TAKIMI SON DERECE BAŞARILI BULUYORUM”

Soru üzerine mili takım için değerlendirmede bulunan Abdullah Avcı, “Biz biliyorsunuz hem şunu konuşuyorduk, ben de o koltukta oturmuş birisi olarak; istikrarlı bir turnuva takımı olabilmek çok önemliydi. Aslında baktığında bugün son 3 turnuva Avrupa Şampiyonasına giden bir Milli Takımımız var. Buna bir kere çok olumlu bakmamız gerekiyor. Turnuvalarda inişler-çıkışlar muhakkak olacak, bireysel performanslarda da olacaktır. Ama bugün ikinci bir hedef olan gruptan çıkmayı da Milli Takımımız gerçekleştirmiş vaziyettedir. Buna bir kere saygı göstermemiz gerekiyor. Bu işin içinde eleştiri tabi ki var, olumlu olumsuz. Ama oyunun içinde kaldığı sürece herkes bundan bir şeyler çıkarabilir muhakkak. Ben şu an itibariyle bireysel zenginliği olan Milli Takımımızın oyunla da oynayarak daha fazla gelişeceğini düşünüyorum ve son derece başarılı buluyorum. Umarım Avusturya maçı da hem ülke adına hem Milli Takımımız adına hem oyuncularımız adına sağlıklı bir geçiş olur. Biz ilerledikçe bizim duygumuz, coşkumuz, enerjimiz o turnuvaları daha iyi oynuyor ve buna da bizim destek olmamız gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu” ifadelerini kullandı.

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“ŞU AN İTİBARİYLE EKİBE BİR İLAVE OLMAYACAK”

Teknik ekibe yeni eklemelerin yapılmayacağını ifade eden Abdullah Avcı, “Ekibimize yeni ekleme yapmayacağız. Egemen hoca ve Mustafa hocaya teşekkür ediyoruz yaptıkları hizmetlerden dolayı. Egemen hocanın kendi başına artık teknik direktör olma, pro-lisansa da gidiyor biliyorsunuz ve iki dönem beraber çalıştık. Önemli deneyimler de kazandı, kendi de bu şekilde ifade ediyor, bundan sonraki süreci kendi geçirecek. Biz de B Planı olarak hazırlığımız vardı. Analiz departmanını bugün daha genişlettik. Oradaki Caner Hocayı teknik ekibin, antrenör ekibinin içine aldık. Önder hoca benim daha evvelden de Başakşehir’de iken altyapısına alıp çalıştığım hem kişiliği, hem karakteri ve vizyonuyla da katkı sağlayacak bir durum var şu an itibariyle, öyle gözüküyor. İhsan hocayı biliyorsunuz bizim teknik koordinatörümüz, biz zaten öyle çalışıyorduk. Bundan evvelki süreçte de şampiyon olduğumuz senede perde arkasında çok önemli katkıları oldu. Bu kulübün hem hafızası hem düzgün çalışanı, her kademesinde çalışmış bir insanı. Onun varlığı bize güç veriyor. O da bizimle beraber. Şu an itibariyle ekibe bir ilave olmayacak. İleride ihtiyaç olursa bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz ama şu an itibariyle bu şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

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“SAYI VERMEYEYİM AMA YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ”

Transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Avcı, “Transfer çok enteresan, bazen spontane başka şeyler gelişebiliyor. Ortalama bunu rakam vermek çok doğru olmuyor ama her mevkide birbirine yakın rekabeti olan 55 maçtan bahsettim oynayacak. Haftada 3 maçın olduğu uluslararası deplasmanlara yolculuklara çıktığın bir yerde alternatiflerin de veya rekabetin birbirine yakın olması gerekiyor. Sayı vermeyeyim ama yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Her mevkide birbirine yakın oyuncular olacak diye düşünüyorum” dedi.

“TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NUN BU KONUNUN HASSASİYETİYLE İLGİLİ BİR KARAR ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

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Yabancı kontenjanı hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’nun konunun hassasiyetiyle bir karar alacağını söyleyen Avcı, şöyle konuştu:“Senelerdir bu bütün kulüplerin genelinde olan bir şey. Ben Türkiye Futbol Federasyonunun bu konunun hassasiyetiyle ilgili bir karar alacağını düşünüyorum. Çünkü kulüpleri incelediğinde her kulübün mukavelesi devam eden oyuncuları var. Belki o zaman dilimini yayarak bu kısıtlamaları da yapabilirler diye düşünüyorum. Bu transfer dönemlerinde oyuncunun isteği, kulübün isteği karşılıklı veya taleplerde bunlar bir şekilde çözülüyor. Bizim baktığımızda çok sayısal olarak şu anda belki birkaç tane fazla duruyor gibi ama bunların hep bir çözümünün olduğunu düşünüyorum. Taliplileri de olacak, konuşulanlar da var, Trabzonspor bir şekilde bunun çözümünü bulacaktır diye düşünüyorum.”

"ALTYAPIYA 4 SENEDE TEKNİK VE TEKNOLOJİK YATIRIMLAR YAPTIK"

Altyapıya yaptıkları yatırımlardan da bahseden Avcı, “Şu an itibariyle son 4 senede altyapıya hem teknik olarak yaptığımız yatırım hem teknolojik olarak yaptığımız yatırım aynı zamanda eğitim amaçlı yaptığımız yatırım var. Bugün baktığımızda burada 4’üncü seneye gidiyorum arada bir 7 ay boşluğum var, aslında 5 sezona gidiyorum baktığımda 5’inci sezon gibi duruyor. Ve bunun iki tanesinde U19 takımımız şampiyon oldu. Bu yapılan yatırımın karşılığıdır. Bugün itibariyle bunların bazıları bizimle beraber. Geçen sene U19’da olan da beraber olacak. Bir tek Poyraz şu an itibariyle U19 Milli Takımında devam edecek. Diğerleri potansiyel olanlar bizlerle ve çok doğru geri cevaplar veriyorlar. Çünkü onların biliyorsunuz U19, 4 senedir bizim yanımızda çalışıyor. Bazen bizimle oluyorlar, bazen grup halinde oluyorlar, bazen bireysel olarak oluyorlar. Gelişimleri net bir şekilde görebiliyoruz. İlk fırsatta bunları içine atmaya çalışacağız veya rekabetin içinde tutmaya çalışacağız. Şu an itibariyle baktığında bu haftaki çalışmalarda bizi son derece mutlu ediyorlar, umarım böyle devam eder” dedi.