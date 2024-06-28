TFF yayınladı! A Milli Takım'a özel video... Ferdi ve Arda Güler'in skor tahmini, Merih Demiral'ın kehaneti...

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medyadaki "Milli Takımlar" hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Takım için özel video yayımladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, F Grubu'ndaki karşılaşmaların maç önü ve maç sonu özel görüntülerinin yanı sıra futbolcuların ve teknik ekibin maç tahminleri, tebrik mesajlarını yanıtlamaları gibi detaylar yer aldı.

Merih Demiral, kamerayı tutan Yusuf Yazıcı'ya, "Kardeşim ben yarın burada Kerem'in gol atacağına inanıyorum. İnşallah bu klibi de maçtan sonra izleyeceğimize inanıyorum." şeklinde seslendi.

Daha sonra Gürcistan maçı öncesi konuşan futbolcularımızın yorumları şu şekilde oldu:

Kerem Aktürkoğlu: Biraz böyle zor geçeceğini düşünüyor herkes ama bence kazanırız rahat bir şekilde.

Haberin Devamı

Hakan Çalhanoğlu: Yarın inşallah güzel başlayacağız turnvaya eminim.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz ile Semih Kılıçsoy arasındaki şakalaşma ve ikilinin samimi hareketleri ön plana çıktı.

Orkun Kökcü: Mert, bir tane kafa golüyle.

Kenan Yıldız: Kaç kaç bitecek? 3-1!

İsmail Yüksek ise eliyle yaptığı 3-1 skorunu kameraya gösterdi.

AKTÜRKOĞLU: MERİH MÜNECCİM GİBİ

Maç sonunda ise takımımızın otobüse bindiği esnada Merih Demiral, kamerayı gördüğünde "Dedim ya sana geçen. Kamera burada kardeşim bak, söyle bir şeyler" diyerek Kerem Aktürkoğlu'na seslendi. Aktürkoğlu ise Merih için "Kardeşim benim müneccim gibi" ifadelerini kullanarak cevap verdi.

MONTELLA: ARDA 2 DEDİ, 1 ATTI

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmanın ardından takım otobüsüne ilerlediği esnada "Arda bana 2 tane demişti. Bir tane ilk yarı, bir tane de ikinci yarı. Sadece bir tane attı ama buna da tamamım." dedi.



ARDA GÜLER KENDİSİNİ TEBRİK EDENLERİ AÇIKLADI

Gürcistan maçında attığı golle yıldızlaşan Arda Güler ise müsabakanın ardından telefonuna kimlerden mesaj geldiğini şöyle açıkladı:

"Rüdiger aradı, 'Çok güzel gol atmışsın' falan yazmış. Ancelotti de yazmış ama ben şimdi hepsine geri döneceğim. Sağ olsunlar."

ÇEKYA MAÇI HİKAYESİ

Çekya maçı öncesinde oldukça eğlenceli çalışmalar yaptığı görülen Ay-Yıldızlılar'ın maç günündeki konuşmalarına da yer verildi.

Haberin Devamı

Otobüste Kenan Yıldız'la birlikte yan yana olan Salih Özcan, "Final maçı, yeneceğiz inşallah" dedi. Yıldız da "İnşallah" diyerek takım arkadaşını destekledi.

OKAY'DAN ÇALHANOĞLU'NUN GOLÜNE YORUM

Karşılaşma öncesi Hamburg'a giden ve maçın oynanacağı stadyumu inceleyen 'Bizim Çocuklar'da takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hamburg forması giydiği dönem Dortmund'a attığı efsanevi golü anlattı. Okay Yokuşlu ise "Çok uzak değilmiş ama ya. Televizyonda daha iyi gözüküyordu" diyerek Çalhanoğlu'na takıldı.

Hakan Çalhanoğlu ise, "Nuri Şahin Ağabey vardı. 10 yıl olmuştur değil mi?" sözlerini kullanarak konuşmasını sürdürdü.

AKAYDİN: İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ

Takım arkadaşları Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı ile Çekya maçı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Samet Akaydin, "İnşallah yarın kazanıp -gruptaki son maçımız zaten- diğer turda da en iyi şekilde elimizden ne geliyorsa ülkemize hizmet edip geçeriz. Ondan sonraki turu da geçeriz, hep geçeriz. İnşallah şampiyon oluruz ne diyeyim yani" dedi. Yunus Akgün ise "Samet Ağabey'in her dediğine katılıyorum" ifadelerini kullandı. Kaan Ayhan da tıpkı Yunus Akgün gibi "Samet'in dediğine katılıyorum" dedi.

Haberin Devamı

O an ekibe sonradan katılan santrfor Bertuğ Yıldırım ise "Ben yeni geldim, Abdülkerim Ağabeyim gerekenleri söylemiştir zaten" şeklinde konuştu.

Stadyum incelemelerine devam eden takımımızda Arda Güler de söz aldı. "Son zamanlarda hep yenmişiz Çekya'yı" diyen Güler, "İnşallah yine yeneriz." diyerek sözlerini tamamladı.

Çekya maçının en iyi oyuncusu seçilen Barış Alper Yılmaz ise karşılaşma öncesi "Bu maçı yenmek çok önemli bizim için. O yüzden yarın çok iyi bir performans göstereceğiz hepimiz hep birlikte. İnşallah kazanacağız." dedi.

ARDA VE FERDİ'NİN SKOR TAHMİNİ

Takım otobüsüne doğru beraber yürüyen Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu arasındaki sohbet ise dikkat çekti. Güler'in "Kazanır mıyız, berabere mi?" sorusunu cevaplayan Kadıoğlu, "Sence?" şeklinde karşı bir soru yöneltti. Arda Güler ise "Bence kazanırız sence?" şeklinde yeniden Ferdi Kadıoğlu'na sorusunu sordu. O anlar şöyle devam etti:

Haberin Devamı

Ferdi Kadıoğlu: Kaç kaç?

Arda Güler: Bence 2-1, sence?

Ferdi Kadıoğlu: Bence 3-1.

Çekya karşısında 90+4. dakikada ağları sarsarak A Milli Takımımıza galibiyeti getiren Cenk Tosun'un maç henüz oynanmadan önce "Yarın inşallah galip gelip gruptan çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandığı görüldü.

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun değerlendirmesi:

"İlk maçımıza iyi başladık Gürcistan'a karşı. Taraftarlarımızla beraber çok güzel bir gün geçirdik. Tabii ardından ikinci maç gelince Portekiz'in favori takım olduğunu biliyoruz. İstediğimiz sonuçları alamadık ama bu dünyanın sonu olmadı bizim için. Çünkü ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptaki son maçımızı inşallah yarın galibiyetle bitirirsek bizim için çok güzel olur. Hala inanıyoruz, güveniyoruz kendimize. Çünkü takım arkadaşlarım, kardeşlerim çok istekli. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah yarın güzel bir galibiyet alarak gruptan çıkarız ve ondan sonra önümüze bakarız."

Haberin Devamı

MAÇ SONUNDA OYUN HAVASI

Çekya maçı sonrasında futbolcularımızın soyunma odasındaki neşeli halleri ve oyun havası eşliğinde dans etmesi izleyenleri tebessüm ettirdi.

UĞURCAN ÇAKIR: ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN

Maç sonunda takım otobüsüne ilerleyen Uğurcan Çakır, "Çok mutluyuz. Ülkemize armağan olsun, sizi çok seviyoruz." şeklinde konuştu. Merih Demiral ise "Hak ettik, gerekeni yaptık. Devam!" ifadelerini kullandı.



MERT GÜNOK: AVUSTURYA'DAN ALINACAK BİR HESABIMIZ VAR

Sakatlığına rağmen karşılaşmada fedakarlık yaparak forma giyen kaleci Mert Günok ise müsabakayı şöyle yorumladı:

"Son 16'ya kaldığımız için mutluyuz. Teşekkür ediyoruz buraya gelip bizi destekleyenlere. Şimdi karşımızda Avusturya olacak. Onlardan da alınacak bir hesabımız var. İnşallah bir tur daha atlayacağız."

YÜKSEK: BİZE İNANMAYA DEVAM ETSİNLER

Çekya maçıyla birlikte turnuvada ilk kez 11'de şans bulan İsmail Yüksek, "Ne denir ki gerçekten mutluyuz. Hak ettiğimiz şeyi aldığımızı düşünüyorum. Takım adına çok mutluyum. Hafta başından beri bizim için zorlu bir süreç geçti. Sahada yakışan oyunu göstermemiz gerekiyordu. Umarım bize inanmaya devam ederler ve inanmaya da devam etsinler. Buna çok ihtiyacımız var." dedi.

Takım otobüsündeki futbolcularımızın Çekya galibiyetinin keyfini 'Kolbastı' eşliğinde yaşadığı görülürken, daha sonra A Milli Takım ile taraftarların beraber tezahüratta bulunduğu anlar dikkat çekti.