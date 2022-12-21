Trabzonspor Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İki rakip 67. kez karşılaşacak... İşte canlı yayın bilgileri

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Trabzon’daki karşılaşmalarda da üstünlüğünü koruyan bordo-mavililer buradaki maçların 28’ini kazandı. 4 maçı Samsunspor kazanırken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ayrıca Samsunspor, Trabzon deplasmanında son galibiyetini 28 Eylül 2002’de 1-0’lık sonuçla almıştı. Son 10 maçını kaybetmeden Samsunspor bu süreçte ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik alırken, kupada ise Muşspor ve Adanaspor’u farklı yendi. Dünya kupası nedeniyle verilen arada resmi maç yapamayan Trabzonspor ise aranın ardından ilk resmi maçına çıkacak. Bordo-mavililer son resmi maçını 11 Kasım’da Ankaragücü deplasmanında oynamış ve 1-1’lik sonuçla sahadan ayrılmıştı. Karadeniz rekabetinde Samsunspor ve Trabzonspor, 21 Aralık Çarşamba günü Şenol Güneş Spor Kompleksinde saat 19.00’da kozlarını paylaşacaklar.

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Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Doğucan, Gbamin, Bardhi, Visca, Trezeguet, Umut.

Samsunspor: Aykut, Zeki Yavru, Alim, Osman, Soner, Yusuf Emre, Ali Kaan, Celil, Gaetan, Ahmet Sağat, Douglas Tanque.

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Samsunspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.