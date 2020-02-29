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GeriFutbol Trabzonspor - Rizespor maçı öncesinde dikkat çeken söz: 'Neden buradayız?'
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Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 16:25,Son Güncelleme:/

Trabzonspor - Rizespor maçı öncesinde dikkat çeken söz: 'Neden buradayız?'

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Trabzonspor - Rizespor maçı öncesinde dikkat çeken söz: 'Neden buradayız?'
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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Karadeniz derbisi öncesi Rizespor'un tecrübeli futbolcusu Orhan Ovacıklı açıklamalarda bulundu.

Maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Orhan Ovacıklı, şunları dedi;

''Neden buradayız, neden bu maçı oynuyoruz anlamıyorum. Gol attığımızda sevinebilecek miyiz? Trabzonspor gol atınca sevinebilecek mi? Sanmıyorum. Üzülecek başka şeyler var. Böyle zamanlarda insanın aldığı rahat nefes bile huzursuz ediyor. Maça gelince, maç işte...

Askerlerimiz şehit olurken maç oynamak beni çok rahatsız ediyor.''

Tecrübeli futbolcunun bu sözleri, maç öncesinde sosyal medyada oldukça beğeni aldı.

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