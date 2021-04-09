Trabzonspor, Rize deplasmanına 4 eksikle gidiyor

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Bordo-mavililerde kart cezaları sona eren Abdulkadir Parmak ile Edgar Ie, forma giyebilecek. Sakatlıkları düzelen Berat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi de takımda yer alabilecek.

Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme ile omuzundaki sakatlık geçmeyen Benik Afobe'nin yanı sıra uzun süreli sakatlıklarının ardından takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen'in kadroda yer alması beklenmiyor.



- Dış sahada 166 günlük yenilmezlik serisi



Trabzonspor, dış sahada bu sezon tek yenilgi yaşarken, 166 gündür kaybetmiyor.

Ligdeki tek deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra 13 dış saha maçında rakiplerine boyun eğmedi.

Trabzonspor, söz konusu 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

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