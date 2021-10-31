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Trabzonspor, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni tanıttı

#Trabzonspor#Özkan Sümer#Anadolu Kulüpleri
Trabzonspor, Özkan Sümer Futbol Akademisini tanıttı

Trabzonspor'un eski başkan ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer'in adını taşıyan Özkan Sümer Futbol Akademisi'nin tanıtımı yapıldı.

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Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Akyazı Spor Kompleksi içerisinde yer alan akademiyle ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Akademi binasında 48 oda ve 108 yatak kapasitesinin bulunduğunu ifade eden Sağıroğlu, ayrıca fitness salonu, yemekhane, derslikler, idari birim ofisleri, 5 adet doğal ve suni çim saha, tenis kortu ve sosyal yaşam alanlarının bulunduğunu söyledi.

Özkan Sümer Futbol Akademisinde futbolcular yetiştirerek öncelikle A takıma katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Sağıroğlu, "Özkan Sümer 50 yıl önce Türkiye'de altyapı gerçeğini ortaya koyan kişi. Türkiye genelinde bu yapıldı ama Trabzonspor bundan en çok faydalanan takım oldu. Dikkat ettiğimiz zaman geçmişteki şampiyonluklarımızda Trabzonspor'un yetiştirdiği altyapıdan gelen oyuncularımızla şampiyon olduk. Amacımız altyapıdan oyuncu yetiştirip A takımda istifade edip, sonra ihraç etmek." dedi.

Sağıroğlu, endüstri haline gelen futbolda üretmenin önemine değinerek, "Biz de Özkan Sümer Futbol Akademisinde oyuncu yetiştirmek için Türkiye'nin ilklerinden bir altyapı binası gerçekleştirdik. Bütün derslikleriyle, sağlık merkeziyle, fitness salonu, yatakhanesi, sosyal alanlarıyla, diyetisyeni ve psikoloğu ile birlikte eksiksiz bir şekilde hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

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Tesiste, 300'e yakın sporcunun eğitim aldığını dile getiren Sagıroğlu, "Bunların her biri kendi birimleri arasında seçmelerle okulları tarayarak, altyapıda denenerek aramıza kattığımız oyuncu grupları. Bütün altyapıları takip ediyoruz. Diğer takımların altyapılarını da takip ederek bütün gençlerimizi izler bir politikamız var. Aramıza katmak istediğimiz oyuncular olur ise takımlarıyla görüşüp kadromuza katıyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Özkan Sümer#Anadolu Kulüpleri

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