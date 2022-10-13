Canlı anlatım: Trabzonspor Monaco maçı

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, Fransa ekibi Monaco'yu konuk ediyor.
TRABZONSPOR 4-0 MONACO
İkinci yarı oynanıyor...
GOL: 44' Sarr (K.K.), 48' Hugo, 57' Bardhi, 67' Trezeguet
İlk yarı sonucu: 1-0
Trabzonspor'un golünde Monaco kalecisi Nübel'in pasında Malang Sarr'a çarpan top ağlara gitti.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Gbamin, Djaniny, Bakasetas, Bardhi, Umut
Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Sarr, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Ben Yedder, Embolo
TRABZONSPOR MONACO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3'üncü Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Monaco'yu konuk ediyor. Saat 22.00'da başlayan mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilir.