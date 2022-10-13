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Canlı anlatım: Trabzonspor Monaco maçı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Monaco#Avrupa Ligi
Canlı anlatım: Trabzonspor Monaco maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 21:50

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, Fransa ekibi Monaco'yu konuk ediyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, Fransa ekibi Monaco'yu konuk ediyor.

TRABZONSPOR 4-0 MONACO

İkinci yarı oynanıyor...

GOL: 44' Sarr (K.K.), 48' Hugo, 57' Bardhi, 67' Trezeguet

İlk yarı sonucu: 1-0

Trabzonspor'un golünde Monaco kalecisi Nübel'in pasında Malang Sarr'a çarpan top ağlara gitti.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Gbamin, Djaniny, Bakasetas, Bardhi, Umut

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Sarr, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Ben Yedder, Embolo

TRABZONSPOR MONACO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3'üncü Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Monaco'yu konuk ediyor. Saat 22.00'da başlayan mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilir.

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#Trabzonspor#Monaco#Avrupa Ligi

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