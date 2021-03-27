MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor milli arada yara saracak
GeriFutbol Trabzonspor milli arada yara saracak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 27.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trabzonspor milli arada yara saracak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor milli arada yara saracak

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Berat Özdemir, Anders Trondsen ve Abdülkadir Ömür için milli maç arası takıma daha erken dönmek açısından fırsat olacak.

Trabzonspor'da milli maç arası takımda sakatlıkları bulunan oyunculara da ilaç olacak.

Kamil Ahmet: Salonda çalışan deneyimli sağ bekin milli aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor.

Berat Özdemir: Bireysel idmanları sürdürüyor. Takımla çalışmalara başlayacak ve bu arada eksikliklerini kapatmaya çalışacak.

Anders Trondsen: Tedavisi tamamlandı. Birkaç haftaya da hazır hale gelmesi bekleniyor.

Abdülkadir Ömür: Salonda çalışıyor. Hedef ligin son haftalarında kadrodaki yerini alması

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi