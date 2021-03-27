Trabzonspor milli arada yara saracak
Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Berat Özdemir, Anders Trondsen ve Abdülkadir Ömür için milli maç arası takıma daha erken dönmek açısından fırsat olacak.
Trabzonspor'da milli maç arası takımda sakatlıkları bulunan oyunculara da ilaç olacak.
Kamil Ahmet: Salonda çalışan deneyimli sağ bekin milli aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor.
Berat Özdemir: Bireysel idmanları sürdürüyor. Takımla çalışmalara başlayacak ve bu arada eksikliklerini kapatmaya çalışacak.
Anders Trondsen: Tedavisi tamamlandı. Birkaç haftaya da hazır hale gelmesi bekleniyor.
Abdülkadir Ömür: Salonda çalışıyor. Hedef ligin son haftalarında kadrodaki yerini alması