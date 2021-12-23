Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor, bu maçtan da galip ayrılmak istiyor. İşte, Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçına dair bilgiler...

Spor Toto Süper Lig’de 2021-22 sezonu ilk yarısını zirvede kapatmaya hazırlanan Trabzonspor'da heyecan sürüyor.

Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı 25 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

TRABZONSPOR'A KÖTÜ HABER

Trabzonspor Kulübü, Edgar IE ve Vitor Hugo’nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkan Yaşar Kibar Güven, şöyle konuştu;

"Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar IE’nin bugün çekilen MR’ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo’nun ise çekilen MR’ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."