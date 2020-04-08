Trabzonspor, Manisasporlu Cevdet Enes için devreye girdi!

Bu sezon resmi maçlarda 21 kez sahaya çıkıp 2 gol atan ve 1 de asist yapan 19 yaşındaki kanat oyuncusunu Trabzonspor, Göztepe, Yukatel Denizlispor, Antalyaspor ve Kasımpaşa’nın istediği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen genç oyuncunun sezon sonunda bu ekiplerden birine imza atacağı kaydedildi.

Ege ekibinin diğer genç futbolcusu Bilal Budak’ın da birçok kulübün radarına girdiği vurgulandı.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!