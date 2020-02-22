Trabzonspor zirveye ortak oldu! 23. hafta Süper Lig güncel puan durumu ve fikstürü
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş Trabzonspor ile kendi evinde 2-2 berabere kaldı. Vodafone Park'ta başlayan karşılaşmada, bordo mavililer zorlu deplasmandan aldığı 1 puanın ardından Sivasspor ile liderlik koltuğuna ortak oldu. Coşkulu bir futbol ortaya koyan siyah beyazlılar ise sahasında beklediği başarıyı yakalayamadı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 23. hafta 22 Şubat Süper Lig güncel puan tablosu ve fikstürü.
Ligin 23. haftasında Beşiktaş Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sergen Yalçın yönetiminden sonra 2 galibiyet alan siyah beyazlılar, Karadeniz ekibiyle girdiği mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş mevcut puanını 37'ye çıkarırken, Trabzonspor 45 puanla zirveye ortak oldu. Pazar günü oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi ise şampiyonluk yarışının gidişatını belirleyecek. İşte, 23. hafta Süper Lig güncel puan tablosu ve haftanın kalan maçları.
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
MAÇ SONUÇLARI
HAFTANIN KALAN MAÇLARI
23 Şubat Pazar:
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Recep Tayyip Erdoğan)
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