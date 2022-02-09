Trabzonspor kupa maçında Denizlispor'a karşı, takımda 10 eksik! Öne çıkan iddaa tercihi...

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DENİZLİSPOR

Sezona Ali Tandoğan'la başlayıp Serhat Gülpınar'la devam eden; sonrasında koltuğu Fatih Tekke'ye emanet edip nihayetinde Mesut Bakkal'da karar kılan Denizlispor, bir önceki turda Galatasaray'ı İstanbul'da penaltılarla kupanın dışına itmişti.

Galatasaray maçında tabela yapan Brahim Darri sakat, son durumu maç saati netleşecek. Hakan Çinemre, Okan Derici, Muğdat Çelik ve Ismail Aissati takımın diğer eksikleri...

Mesut Bakkal son lig maçında, Eyüpspor'a karşı hücum merkezinde Ömer Şişmanoğlu ile maça başlamış, kanatta Mıustafa Çeçenoğlu ile İlhan Depe'yi görevlendirmişti.

Sağlıklı olduğunda "1 numara" her zaman Adam Stachowiak oluyor ancak Galatasaray maçının yıldızı Abdülkadir Sünger, önceki turlarda Şile Yıldızspor karşısında da etkileyici bir performans ortaya koymuştu. Ligde sadece 2 maçta oynadı fakat kupadaki 3 maçın 2'sinde kaledeydi. Bakkal'ın kaleci tercihi de merak konusu...

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Sol stoperde Leo Schwechlen, orta alanda Brice Dja Djedje banko tercihler olacaktır.

TRABZONSPOR

Kasımpaşa engelini zorlansa da 1-0'la geçip Süper Lig'de iyiden iyiye zirveye yerleşen Trabzonspor ise, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turundaki Denizlispor maçı için açıkladığı deplasman kafilesinde tam 10 isme yer vermedi!

Marek Hamsik ve Fode Koita tam olarak hazır olmadıkları gerekçesiyle kadroda yer almadı.

Uğurcan Çakır, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Djaniny, Dorukhan Toköz, Stefano Denswil, Abdülkadir Ömür ve Edin Vişça gibi ilk 11'in değişilmez isimleri dinlendiriliyor.

TD Abdullah Avcı eldivenleri Erce Kardeşler'e emanet edecek. Stoperde Vitor Hugo ile Ahmetcan Kaplan izleyeceğiz. Altınordu'dan transfer edilen Enis Destan'ın hücum merkezinde maça başlaması bekleniyor.

Devre arası takıma katılan ama Fildişi Sahili Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterdiği için henüz bordo-mavili formayı giyemeyen Jean Evrard Kouassi siftahını kupa maçında yapacak.

Kouassi'nin ters kanadında da muhtemelen Yusuf Erdoğan izleyeceğiz.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Denizlispor'un son 6 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik. (6 maç - 25 gol)

- Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 6 maçın tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

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%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Brezilyalı stoper Vitor Hugo, Trabzonspor'a transferini ve Türkiye izlenimlerini anlattı...