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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Kayserispor'a konuk olacak! Takımda 2 eksik, 1 şüpheli...

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Trabzonspor, Kayserispor'a konuk olacak! Takımda 2 eksik, 1 şüpheli...
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Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak daha üst sıralara doğru yol almak istiyor.

Trabzonsporun devre arası ilk transfer bombası: Ramires
Trabzonspor'un devre arası ilk transfer bombası: Ramires

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Djaniny ve Plaza forma giyemeyecek, Nwakaeme'nin durumu ise son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Kayseri'ye uçakla gidecek.

 

Trabzonspor, Kayserispora konuk olacak Takımda 2 eksik, 1 şüpheli...

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