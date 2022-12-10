Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Trabzonspor hazırlık maçında Kasımpaşa ile yenişemedi

Güncelleme Tarihi:

#Hazırlık Maçı#Trabzonspor#Kasımpaşa
Trabzonspor hazırlık maçında Kasımpaşa ile yenişemedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 12:58

FIFA Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada Süper Lig ekipleri Trabzonspor ile Kasımpaşa hazırlık maçında karşılaştı. Mücadele, 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Haberin Devamı

FIFA Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada Süper Lig ekipleri Trabzonspor ve Kasımpaşa, Kocaeli Stadyumu’nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçı hakem Levent Gümüşdere yönetirken yardımcılığını ise Cankut Gönenç ve Oğuzhan Yiğitkarpuz yaptı. Müsabakada

dördüncü hakemliği ise Enes Kanpara üstlendi.
Trabzonspor, müsabakaya Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Gbamin, Vitor Hugo, Arif Boşluk, Marek Hamsik, Siopis, Edin Visca, Bakasetas, Trezeguet ve Umut Bozok 11’i ile başladı. Kasımpaşa’da ise Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Jeffrey Bruma, Ryan Donk, Petretta, Celina, Mickael Tırpan, Ben Ouannes, Hajradinovic, Tunay Torun ve Cedric Bahoken ilk on bir başlayan kadro oldu.

Bordo-mavililer, 16. dakikada rakipten seken topu cezalandıran Umut Bozok ile 1-0 öne geçti. 82. dakikada Kasımpaşa’da Mamadou Fall’un yerde kaldığı pozisyonda karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj topu ağlara göndererek skoru eşitledi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç beraberlikle sonuçlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazırlık Maçı#Trabzonspor#Kasımpaşa

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI
Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Önce İngiltere şimdi de Fransa Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne | 7 SORU 7 YANIT

Önce İngiltere şimdi de Fransa! Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne? | 7 SORU 7 YANIT

#Strep A

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI
Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Önce İngiltere şimdi de Fransa Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne | 7 SORU 7 YANIT

Önce İngiltere şimdi de Fransa! Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne? | 7 SORU 7 YANIT

#Strep A