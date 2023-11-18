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Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Roma'nın radarında!

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#Transfer#Uğurcan Çakır#Trabzonspor
Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Romanın radarında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 07:00

İtalyan basını, Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın Roma'nın transfer listesinde olduğunu iddia etti.

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Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, Roma’nın radarında. Milli eldiven ile ilgili ilk olarak Di Marzio, İtalyan ekibinin geçen sezondan bu yana izlediği Uğurcan için sezon sonu teklif yapacağı iddiasında bulundu. Ardından Calciomercato, kariyerini Sporting Lizbon’da sonlandırmak isteyen Rui Patricio’nun ayrılma ihtimali sonrası kaleci arayışına giren Roma’nın Uğurcan Çakır’ı transfer listesine eklediğini yazdı.

"MONTELLA DESTEKLİYOR"

Başkent ekibinin 27 yaşındaki kalecinin yanı sıra Monza’dan Di Gregorio ve Lecce’den Falcone ile ilgilendiği de haberde yer aldı. Calciomercato ayrıca Roma’nın eski futbolcusu olan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın da Trabzonsporlu kaleciyi güçlü bir şekilde desteklediğine vurgu yaptı.

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#Transfer#Uğurcan Çakır#Trabzonspor

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