Trabzonspor İsmail Köybaşı ile sözleşmesini feshetti! 10 taksitle ödenecek

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Trabzonspor Kulübü, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya alacağı olan 2 milyon 350 bin TL'nin 10 taksitle ödeneceği bilgisine yer verildi.
Resmi açıklama şöyle;
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
ARŞİV - İSMAİL KÖYBAŞI TRABZONSPOR'DA