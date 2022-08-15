Trabzonspor İsmail Köybaşı ile sözleşmesini feshetti! 10 taksitle ödenecek

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Trabzonspor Kulübü, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya alacağı olan 2 milyon 350 bin TL'nin 10 taksitle ödeneceği bilgisine yer verildi.



Resmi açıklama şöyle;

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

ARŞİV - İSMAİL KÖYBAŞI TRABZONSPOR'DA