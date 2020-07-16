Trabzonspor için tarihi gün! CAS duruşması bugün...

Trabzonspor camiasının beklediği büyük gün geldi çattı... 2016 yılında yapılan Finansal Fair Play anlaşmasının 2019 yılına ait mali tablolarında yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle UEFA tarafından 1 yıl Avrupa kupalarından men edilen bordo mavili kulübün CAS’ta (Spor Tahkim Mahkemesi) açtığı dava bugün görülecek. Kovid 19 pandemisi nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacak duruşmaya Trabzonspor adına başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de katılacak.

Bordo mavililerin eli çok güçlü

TARİHİ duruşma öncesi bordo mavili kulüp, cezanın kaldırılması konusunda son derece ümitli. Oyuncu satışları, alt yapıya yatırım ve sponsor gelirleriyle ekonomik anlamda büyük atılımlar yapan Trabzonspor’da futbolcuların paralarını günü gününe alması ve geçmiş borçların da bulunmaması bordo mavililerin elini güçlendiriyor. FIFA’da yer alan dosyaları da tek tek çözüme kavuşturan Ağaoğlu yönetimi CAS’a vereceği savunmada ‘Avrupa kupalarından men cezasının kaldırılmamasının kulüpteki her yönden iyiye gidişi olumsuz yönde etkileyeceğini’ anlatacak.

Manchester City kararı örnek oldu

TRABZONSPOR’un eski başkanlarından Muharrem Usta’nın da geçmişe dönük alacaklarından 38 milyon 438 bin 477 TL’lik kısmını kulübe bağışlaması da duruşmada bordo mavililerin avantajına olacak. CAS duruşması öncesi Trabzonspor’u umutlandıran bir başka gelişme, Manchester City’ye verilen 2 yıl Avrupa kupalarından men cezasının geçtiğimiz günlerde kaldırılması oldu. Bordo mavililer, İngiliz kulübü hakkında alınan kararın emsal oluşturmasını bekliyor.

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