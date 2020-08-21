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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 19:28 | Son Güncelleme:

Trabzonspor günü çift idmanla geçirdi

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Trabzonspor günü çift idmanla geçirdi
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Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında futbolcular, dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Futbolcular, salonda gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında ise kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Trabzonspor günü çift idmanla geçirdi

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