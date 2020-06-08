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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 08.06.2020 - 22:53,Son Güncelleme:

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, hız ve dayanıklılık çalışması yapıldığı belirtildi.

Bordo-mavililer, çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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