Trabzonspor, Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i kiraladı

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında ligden çekilen Gaziantep FK'nın Sırp futbolcusu Lazar Markovic, sezon sonuna kadar kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyecek.

TFF'nin daha önce verdiği karar neticesinde, Gaziantep FK'da sözleşmesi bulunan oyuncular Süper Lig'in diğer kulüplerine transfer olabilecek.

Söz konusu oyuncular yabancı kontenjanı içerisinde değil "+1" olarak maç listesinde bulunabilecek.

TFF'nin yabancı oyuncu kararı şu şekildeydi...

- Süper Lig ekipleri, ligden çekilme kararı alan kulüplerden yabancı futbolcu transfer etmeleri halinde, 2 ismi daha müsabaka kadrosuna yazabilecek.

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- Bu transferlerden bir tanesi 9’uncu yabancı oyuncu olarak sahada yer alabilecek.