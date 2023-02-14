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Trabzonspor, Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i kiraladı

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#Trabzonspor#Lazar Markovic#Gaziantep FK
Trabzonspor, Gaziantep FKdan Lazar Markovici kiraladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 16:30

Trabzonspor, depremler dolayısıyla ligden çekilen Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında ligden çekilen Gaziantep FK'nın Sırp futbolcusu Lazar Markovic, sezon sonuna kadar kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyecek.

TFF'nin daha önce verdiği karar neticesinde, Gaziantep FK'da sözleşmesi bulunan oyuncular Süper Lig'in diğer kulüplerine transfer olabilecek.

Söz konusu oyuncular yabancı kontenjanı içerisinde değil "+1" olarak maç listesinde bulunabilecek.

Trabzonspor, Gaziantep FKdan Lazar Markovici kiraladı

TFF'nin yabancı oyuncu kararı şu şekildeydi...

- Süper Lig ekipleri, ligden çekilme kararı alan kulüplerden yabancı futbolcu transfer etmeleri halinde, 2 ismi daha müsabaka kadrosuna yazabilecek.

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- Bu transferlerden bir tanesi 9’uncu yabancı oyuncu olarak sahada yer alabilecek.

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#Trabzonspor#Lazar Markovic#Gaziantep FK

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